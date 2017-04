Ook als nummer 3 zal PSV op CL-niveau moeten blijven

Hoe wordt dat nu bij een derde plaats, gecombineerd met het al sombere perspectief voor 2018? Hoe gaat PSV een volgende Guardado en Moreno vinden en interesseren voor een mentorrol in een team dat wordt verjongd en ververst?



De lat even wat lager leggen wil niemand. En het is ook geen optie, zo heeft het verleden geleerd. Zodra die CL-lat werd losgelaten, ging het rap bergafwaarts. Zie de periode onder directeur Jan Reker. De categorie Stef Nijland halen zoals toen (rond 2008) gebeurde, dat bracht (en brengt) PSV in de eredivisie niet terug aan kop.



De huidige directie probeert al wel strategisch vooruit te denken. PSV kijkt of het ‘creatieve allianties’ aan kan gaan met grote buitenlandse clubs. Dat je mee-investeert in spelers die pak ‘m beet Bayern München of Chelsea anders in zijn eentje koopt. Eind 2015 brainstormde de hoogste PSV-baas Toon Gerbrands al over zo’n toekomstscenario in deze krant. Dat was bij een dubbel-interview met oud-voorzitter Harry van Raaij.