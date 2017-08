NOS-baas Jan de Jong nieuwe directeur Feyenoord

De Jong was 24 jaar werkzaam bij de NOS, de laatste zeven jaar als algemeen directeur. ,,Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek", zegt De Jong (50) op de website van de NOS.



,,Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord", zegt De Jong, die zichzelf ten doel stelt om 'van Feyenoord een stabiele topclub te maken met zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding, met een gezonde en groeiende financiële huishouding en voor de toekomst een prachtig nieuw onderkomen.'



Gerard Hoetmer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Feyenoord, reageert op de clubsite van de Rotterdammers verheugd met de komst van De Jong. ,,Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden van een complexe organisatie, het managen van zeer diverse stakeholdergroepen en het uitbouwen van een leidend mediabedrijf. Bovendien sluit zijn grote kennis van de sport- en voetbalwereld, met de daarbij behorende relaties en netwerken, naadloos aan bij de ambities die wij als club hebben. Daar komt bij dat we er van overtuigd zijn dat Jan ook als persoon een uitstekende match is met Feyenoord."



Eric Gudde, de voorganger van De Jong, maakte onlangs zijn vertrek bekend. Hij was tien jaar lang algemeen directeur van Feyenoord. De 62-jarige Schiedammer is bij de KNVB voorgedragen als directeur betaald voetbal.



De Jong treedt per 1 november in dienst van Feyenoord.