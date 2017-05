Nog een prijs voor Feyenoord: beste grasmat

VIDEO Tienduizenden supporters kijken in Stockholm reikhalzend uit naar finale

16:26 Op de hoek van de straat in een buitenwijk van Stockholm staat een zwart busje. 'Pandjeshuis Leeuwarden' staat er trots op de zijkant. Het is hét bewijs dat Ajax-supporters uit heel Nederland naar Stockholm zijn gekomen om vanavond hun ploeg aan te moedigen. En ze zijn met véél. Volgens de organisatie zijn er tienduizenden supporters en is er in de binnenstad geen redelijke hotelkamer meer te krijgen.