Niet fitte Locadia meldt zich af bij Oranje

Grim ontvangt vanmiddag twaalf spelers in Noordwijk voor een tweedaagse trainingsstage. Hij gaat twee keer trainen op het veld van Quick Boys in Katwijk met de Feyenoorders Steven Berghuis, Jens Toornstra en Tonny Vilhena, de PSV'ers Davy Pröpper, Bart Ramselaar en Jeroen Zoet, Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Bruno Martins Indi (Stoke City), Quincy Promes (Spartak Moskou), Marten de Roon (Middlesbrough) en debutant Sergio Padt (FC Groningen).

Portugal

Grim stelt in samenspraak met Advocaat na de korte trainingsstage een selectie van 23 spelers samen, die zaterdag op trainingskamp naar Portugal gaat. Onderdeel daarvan is een oefeninterland volgende week woensdag in Agadir tegen Marokko. Vier dagen later speelt het Nederlands elftal een vriendschappelijke wedstrijd in De Kuip tegen Ivoorkust. Op vrijdag 9 juni wacht een thuiswedstrijd tegen Luxemburg in de WK-kwalificatie.