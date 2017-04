Nick Fransman uitgeschakeld bij EK badminton

Oranjevrouwen stuiten ook in WK-kwalificatie op Noorwegen

14:35 De Nederlandse voetbalsters moeten het in de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 opnemen tegen het sterke Noorwegen. Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Dat bleek uit de loting dinsdag in het Zwitserse Nyon.