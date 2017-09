Nederland medeorganisator EK volleybal

Feyenoord-fans zamelen al 30.000 euro in voor Gyan

11:17 Supporters van Feyenoord hebben in vier dagen tijd al 30.000 euro opgehaald voor oud-speler Chris Gyan. Auteur Michel van Egmond schreef een boek over het leven van de Ghanees, die in 1999 met de Rotterdammers de landstitel behaalde.