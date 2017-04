Na Willems ook Guardado twijfelgeval bij PSV

Lnksback Willems kampte afgelopen week met hamstringklachten en trainde ook vandaag nog niet mee. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat hij zaterdag kan starten en kan Joshua Brenet zich vermoedelijk opmaken voor een basisplek.



Guardado was wel present bij de training van PSV, maar haakte geruime tijd voor het slot al af. Daarmee lijkt hij een twijfelgeval voor het duel met de degradatiekandidaat, die de afgelopen weken boven de streep is uitgekomen. Als Guardado niet inzetbaar is in de basis, zal Jorrit Hendrix in principe zijn plek innemen. Ook Hendrix moest bij de training net voor het slot naar binnen, met fysio Cees van der Linden.



Bij PSV ontbrak Remko Pasveer bij de training. De keeper kampt met heupproblemen en ook voor hem is het nog afwachten of hij tegen ADO inzetbaar is. Zo nee, dan nemen opnieuw Luuk Koopmans en Hidde Jurjus plaats op de bank. Jurjus ontbrak vanmiddag bij de training van PSV. Hij keept morgen bij FC Oss-Jong PSV. Koopmans keepte maand bij het duel van de beloften met FC Volendam.