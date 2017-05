MVV pakt zege in extra tijd in Leeuwarden

De Limburgers wonnen vandaag in Leeuwarden de return tegen SC Cambuur met 2-1, nadat het eerste duel in 1-1 was geëindigd. Het winnende doelpunt kwam diep in blessuretijd op naam van invaller Thomas Verheydt.



De beslissende treffer werd ingeleid door een lange bal van Joeri Schroyen, die precies over verdediger Marvin Peersman op het hoofd van Verheydt viel. De spits uit Den Haag kopte de bal feilloos langs de Friese keeper Harm Zeinstra. Verheydt zorgde er daarmee voor dat MVV nog één stap verwijderd is van een terugkeer in de eredivisie, het niveau waarop het in 2000 voor het laatst actief was. In de finale van de play-offs is uitgerekend streekgenoot Roda JC de opponent.



Cambuur was in de reguliere competitie als derde geëindigd, achter VVV-Venlo en Jong Ajax. De Friese ploeg maakte zeker de laatste weken een sterke indruk en verwende het publiek met fraaie doelpunten. Cambuur kon de favorietenrol in de play-offs echter niet waarmaken.



De ploeg van de trainers Sipke Hulshoff en Arne Slot had voor eigen publiek weliswaar lang het beste van het spel, maar creëerde amper kansen. Pas vlak voor rust werd Cambuur twee keer gevaarlijk. Het was invaller Martijn Barto die in de 58e minuut de score opende. Hij tikte een prachtige pass van Jamiro Monteiro subtiel langs MVV-keeper Bo Geens.



De thuisclub gaf het initiatief daarna echter uit handen en zag MVV tien minuten voor tijd langszij komen. Een lange bal van achteruit viel over Peersman heen en werd door Steven Pereira op acrobatische wijze over Zeinstra geschoten. Een verlenging leek in de maak, tot Verheydt in de extra tijd de bal precies op zijn hoofd kreeg: 1-2. Een minuut eerder had Xander Houtkoop aan de andere kant een open kans laten liggen.