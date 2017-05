Middag mist EK in eigen land: 'Ik ben er kapot van'

Middag speelt in Engeland voor Manchester City. Namens die club heeft op 7 mei in het competitieduel met Reading FC de knieblessure opgelopen. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat daarbij schade is ontstaan aan de kruisband. En dus kan de 44-voudig international het EK in Nederland op haar buik schrijven.

,,Ik ben hier kapot van en kan het nauwelijks bevatten'', aldus Middag in een reactie. ,,Ik voelde wel lichte pijn in mijn knie, maar had nooit gedacht dat de uitslag van het onderzoek zou uitwijzen dat mijn EK-droom voorbij is. Ik kan niks anders doen dan mij de komende maanden te gaan richten op herstel. Ik hoop dat het team een geweldige prestatie neer gaat zetten op het EK in eigen land.''