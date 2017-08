Memphis onthult voor PSV-Roda JC eigen 'Memphis-wand'

De 23-jarige aanvaller, momenteel spelend voor Olympique Lyon, is daarbij zelf aanwezig en woont ook de wedstrijd bij. PSV neemt in de rust van het duel afscheid van Héctor Moreno, Andrés Guardado en Jetro Willems. Memphis vertrok in 2015 bij PSV en ging naar Manchester United, voor 34 miljoen euro. Daarna maakte hij de stap naar Frankrijk.