Marsman over vertrek: Goed om ergens anders te kijken

Marsman kreeg de afgelopen jaren telkens kritiek over zich heen. “Er is veel gebeurd rondom mij”, merkte hij. ,,Ik denk dat het goed voor me is om ergens anders in de keuken te kijken. We hebben twee keer gesproken en kwamen tot de conclusie dat het voor mij beter is om te vertrekken. Het eerste jaar was prima, maar de daaropvolgende twee jaar was het elke keer opnieuw gepasseerd worden en er weer in. En na Go Ahead is er ook weer wat ontstaan.”