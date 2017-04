Marokko - Nederland definitief verplaatst naar Agadir

Alle weetjes en vermoedelijke opstellingen van speelronde 31

16:45 De eredivisie is deze week alweer toe aan de 31ste speelronde. Feyenoord lijkt van de titelkandidaten op papier de lastigste wedstrijd te hebben, terwijl het in de kelder van de eredivisie ook uiterst spannend is. We nemen de leukste feitjes van alle wedstrijden door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.