Marcel Keizer officieel benoemd tot nieuwe hoofdtrainer Ajax

De neef van het overleden clubicoon Piet Keizer heeft wel een verleden in Amsterdam. Keizer maakte in zijn jonge jaren deel uit van de roemruchte jeugdopleiding van Ajax, waarin hij een vriendschappelijke band opbouwde met onder anderen Dennis Bergkamp. Juist Bergkamp, nu assistent-trainer bij het eerste, heeft als lid van het Technisch Hart een belangrijke stem bij de club. Hij botste afgelopen seizoen binnen de staf met met de eigenzinnige Bosz, wat ertoe leidde dat Ajax de deur wagenwijd openzette voor de succesvolle hoofdtrainer toen Borussia Dortmund zich voor hem meldde.



Met Keizer kiest Ajax voor een trainer die dezelfde manier van voetballen propagandeert als Bosz. Hij werkte afgelopen seizoen bij Jong Ajax samen met de aanstormende talenten van de club, zoals Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Justin Kluivert, Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong. Zij vierden allemaal al hun debuut in het eerste en moeten de komende jaren het gezicht van Ajax gaan vormen.



Als voetballer haalde Keizer nooit de voorpagina's. Bij Ajax bleef zijn doorbraak uit, waarna hij bij SC Cambuur wel uitgroeide tot een gewaardeerde kracht. Keizer speelde tussen 1989 en 1998 bijna driehonderd wedstrijden voor de Friese club uit Leeuwarden. De laatste jaren van zijn voetbalcarrière sleet hij bij De Graafschap en FC Emmen, waarna het voetbaldier verder ging als trainer. Via de amateurs keerde Keizer bij Telstar terug in het betaalde voetbal.



De laatste jaren ging het snel. Een jaartje technisch directeur bij Cambuur, toen weer even trainer bij FC Emmen, om negen maanden later terug te keren in Leeuwarden. Keizer kon Cambuur niet in de eredivisie houden, maar verdiende zelf wel een 'toptransfer' naar Ajax. Bij de Amsterdamse beloften maakte hij met zijn werk zoveel indruk, dat hij nu de erfenis van Peter Bosz in zijn schoot geworpen krijgt. Een gewaagde gok van de clubleiding, want Keizer zal bij de achterban niet over het krediet beschikken dat voorgangers als Frank de Boer en Marco van Basten wel hadden. Bovendien zal het veelgeprezen spel van vorig seizoen nu ook gekoppeld moeten worden aan prijzen.