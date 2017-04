Marcel Boekhoorn, suikeroom van NEC: Ik bemoei me nergens mee

Mensen vragen hem vaak: 'Marcel, waarom kóóp je NEC niet gewoon?' Is de Nijmeegse club, opnieuw strijdend tegen het degradatiespook, in één klap boven Jan.

,,Ik had het kunnen doen. Het was één minuut werk geweest’’, zegt miljardair Marcel Boekhoorn in de legendarische directiekamer van Ramphastos Investments, gesitueerd pal boven het gorillaverblijf van 'zijn' Ouwehands Dierenpark in Rhenen. ,,Maar ik zal het nooit doen. Ik vind: een voetbalclub is van de gemeenschap. Daar moet je met je poten vanaf blijven.’’

Virus

Boekhoorn groeide op in de buurt van het Goffertstadion. Zijn vader, een timmerman, nam hem vaak mee. Zo werd het roodgroenzwarte DNA doorgegeven, als een virus waarvan je niet kunt genezen.

,,Mijn liefde voor NEC is groot. Mijn vader, vijf jaar geleden overleden, was de allertrouwste supporter van NEC. Hij kwam er 70 jaar. Het is wat ik óók ben: een trouwe supporter. Weet je dat ik nog nooit in de bestuurskamer ben geweest? Toevallig heb ik de trainer (de Duitser Peter Hyballa, red.) laatst voor het eerst een keer gesproken. Maar ik bemoei me nergens mee. Iedereen heeft verstand van voetbal, maar ik zeg het keihard: ik heb helemaal geen verstand van voetbal.’’

Afstand

,,Dat staat allemaal volledig los van mijn bedrijf Ramphastos. Daar bekijk ik elke investering met een zakelijke bril, maar voetbal is emotie. Als je in NEC geld stopt, moet je dat niet als investering doen, maar omdat je van die club houdt. Anders zit je op de tribune, krijgt een van jouw spelers een tik tegen zijn knie en krijg jij een hartverzakking. Daar heb ik geen zin in.’’

Volledig scherm Portret van Marcel Boekhoorn voor Pandasia waar twee panda's worden gehuisvest © AD/Pim Ras

Geen buikpijn

De Gelderlander becijferde laatst dat Boekhoorn in de afgelopen tien jaar zo'n 15 miljoen euro uit eigen zak in spelers stopte. Hij glimlacht. ,,Ik houd het niet bij. Ik boek het altijd meteen af, dan heb ik er ook geen buikpijn van.’’

Buikpijn heeft hij wel van het 'onterechte verlies' tegen Vitesse. En van de neerwaartse spiraal waarin de club zich in sportief opzicht bevindt. In zakelijk opzicht is Boekhoorn blij dat de club niet meer onder curatele staat van de KNVB en volop bezig is met de aankoop van stadion De Goffert.

,,Ik denk dat het belangrijk is dat we met NEC die stap gaan zetten.’’

Toekomst

Alleen met een groter, moderner, duurzamer stadion kan de Nijmeegse club met vertrouwen de toekomst in, vindt hij. De hamvraag is natuurlijk: gaat Boekhoorn een rol spelen in de stadionplannen? ,,Mogelijk’’, luidt het diplomatieke antwoord. Hij laat een stilte vallen.

,,Het ligt aan de situatie. Meer zeg ik er niet over.’’

In geen enkel officieel plan is zijn naam terug te vinden.

Hij haalt veel lol uit zijn band met NEC. In het stadion heeft hij een eigen businessloge. Niet voor zakenvriendjes, maar voor echte vrienden. Of er wordt gewonnen of verloren, na de wedstrijd is het altijd feest. ,,Ik zeg altijd: work hard, play hard. Ik ben gek op feestjes. Ik moet er niet aan denken om alleen maar te werken.’’

Idioten

Zijn liefde voor de volksclub uit Nijmegen heeft trouwens ook minder leuke kanten, zegt de eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen.