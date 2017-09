Man van de wedstrijd Pröpper: Niets is onmogelijk

,,Mooi dat ik mijn basisplaats met twee doelpunten heb kunnen terugbetalen'', sprak de voormalige speler van Vitesse en PSV bescheiden. Pröpper gaf bij de NOS wel toe dat hij na het heuglijke nieuws van Advocaat een beetje spanning voelde in zijn lichaam. ,,Maar dat is alleen maar goed. Ik heb vaker op die plek gestaan en voelde me er klaar voor.''

Pröpper was tevreden met de overwinning. ,,Maar we hadden eerder moeten uitlopen naar een hogere score'', erkende hij. ,,Na de treffer van Bulgarije werd het zelfs nog even gevaarlijk voor ons. Maar we hebben voldaan aan de opdracht en dat was winnen. Het is jammer dat Zweden ook heeft gewonnen, met grote cijfers nog wel. We moeten nog twee finales winnen. Niets is onmogelijk.''