LIVE: Kabangu start bij FC Eindhoven

Speelronde 3: Negatieve clubrecords in de maak, FC Utrecht wil weer clean-sheet

19:01 Vitesse staat nog altijd fier aan kop in aanloop naar de derde speelronde van de eredivisie. Op doelsaldo, dat wel, en dus hopen mede-koplopers zoals Feyenoord en PSV dit weekend middels een ruime overwinning de eerste plek over te nemen. Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.