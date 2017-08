LIVE: Feyenoord zonder geblesseerde Jørgensen op jacht naar monsterscore

Dit is de snelste 3-0 voorsprong voor Feyenoord in de eredivisie sinds 16 mei 2004, toen Dirk Kuyt in de 16de minuut Feyenoord op een 3-0 voorsprong zette in eigen huis tegen PEC Zwolle (toen FC Zwolle). Het werd uiteindelijk 7-1 die dag met een hattrick van Kuyt en een hattrick van Danko Lazovic.