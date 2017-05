LIVE: Feyenoord met Kuyt en Nieuwkoop in kampioensduel

Het is nog twee uur voor de wedstrijd, als Lee Towers zijn eerste versie van 'You'll Never Walk Alone' al staat te zingen, op het AD Lezersfeest, vlakbij het Centraal Station. Iets verderop is het al druk op en rond de Coolsingel, met duizenden fans op straat, en veel politie op de been. De terrassen aan de Oude Haven: afgeladen. Vorige week hing hier nog een feestsfeer, vandaag regeert vooral de wedstrijdspanning. De entourage van vrolijk optimisme is getempt na de 3-0 op Woudestein. Lees hier het sfeerverslag van Sjoerd Mossou.