Lang geblesseerde Schaars wil kunstgras zoveel mogelijk mijden

,,Ik had een blessure aan mijn spronggewricht. Daar heb ik zo’n twaalf jaar geleden al eens last van gehad en dat speelde nu weer op. Vermoedelijk omdat ik enkele wedstrijden achter elkaar op kunstgras heb gespeeld. Ik ga in de toekomst zeker kijken of het verstandig is om te spelen op kunstgras want mijn gezondheid is belangrijker dan een wedstrijd.”



Zonder Schaars verloor Heerenveen veel terrein op de eredivisieranglijst. Toch wilde de 24-voudig international zich niet al te veel bemoeien met de steeds verder wegglijdende selectie. ,,Want ik ken mezelf. Als ik er ben dan bemoei ik me er teveel mee. Ik ben zo min mogelijk in de kleedkamer geweest en heb zelfs geen wedstrijden bezocht. Wat hebben die jongens eraan als ik zie zeg wat ze moeten doen? Ze moeten het zelf doen.”



Schaars speelde in de eerste seizoenshelft zo goed bij Heerenveen dat hij werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij deed mee in de oefenwedstrijd tegen België. Daarna raakte hij geblesseerd. ,,Ook die wedstrijden heb ik niet gezien. Om mezelf te beschermen. Ga ik me toch druk maken.”



Schaars zag de ineenstorting van Heerenveen met lede ogen aan. ,,Ik vond dat dat ze in de eerste wedstrijden van 2017 écht goed speelden. Daarna constateerde ik een gebrek aan overtuiging om het samen te doen. Je hebt niet alleen met de bal te maken, ook met karakters. Ik hoop dat de weg naar boven na deze overwinning op Sparta nu is ingezet.”