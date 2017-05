Lacazette weer fit: 'Ik zie mezelf niet als de redder van Lyon'

,,Ik voel me goed. Met elke training voel ik mij beter", vertelt de 25-jarige aanvaller op de website van Lyon. In het verleden kwamen de Fransen al terug van een 4-1 nederlaag door Club Brugge te verslaan . De grote man destijds was Sonny Anderson, een idool van Lacazette. ,,Ik hoop hetzelfde te bereiken als Sonny, maar ik zie mijzelf niet als de redder van Lyon. Ik ben een onderdeel van het team en hoop anderen te laten scoren of zelf te scoren."

Lacazette is zich er bewust van dat Lyon voor het eerst in een grote Europese finale kan spelen. ,,We weten dat we een grote stap moeten zetten na de nederlaag in de eerste wedstrijd. Maar niets is onmogelijk. Het kan en we zullen er alles aan doen om de finale te bereiken."