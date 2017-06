Laatste zege in Parijs: 81 jaar geleden

De Vrij: Als we alles winnen, halen we het WK

9 juni Stefan de Vrij vond dat Oranje tevreden mocht terugkijken op het duel met Luxemburg. ,,We hebben het uitstekend gedaan. We hanteerden een hoog tempo, maakten snel de doelpunten. We willen graag en beseffen wat er op het spel staat. Met 5-0 kunnen we blij zijn."