Kvitova begint grasseizoen met zege in Birmingham

De Tsjechische, die lang geen wedstrijden speelde nadat ze in haar huis was overvallen en gewond was geraakt, versloeg op de Aegon Classic in Birmingham haar landgenote Tereza Smitkova in twee sets: 6-2 6-3. Kvitova (27) is tweevoudig Wimbledonwinnares. Ze won het grandslamtoernooi in 2011 en 2014.