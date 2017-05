Kuyt voor Vilhena, al bevestigt Van Bronckhorst nog niks

De trainer oogt nog altijd erg ontspannen. Veel wenst hij niet te veranderen in de aanloop naar het slotweekeinde. Al trainde hij wel achter gesloten deuren. ,,Dat doen we vaker, alleen niet een hele week’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik wilde even rust rond de ploeg. We zijn woensdag met de boot naar een restaurant gegaan en hebben daar een lekker hapje gegeten."



,,Weet je wat het is", vervolgt Van Bronckhorst, ,,sommige spelers krijgen nooit meer een tweede kans om een landstitel te veroveren. Wij mogen binnen een week alweer. En in de Kuip hebben we al zo vaak goede wedstrijden gespeeld. Als wij gewoon doen wat wij normaal doen, dan moeten we de wedstrijd winnen. Samen met de supporters moeten we een sfeer creëren die het gewenste resultaat oplevert. Of ik nog mee wil krijgen wat er in Tilburg bij Willem II tegen Ajax gebeurt? Dat krijg je toch wel mee. Maar het speelt geen rol als wij doen wat wij moeten doen en dat is drie punten pakken in de eigen Kuip.’’