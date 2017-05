Kuyt: Voor fans is Feyenoord bijna een religie

,,Voor deze mensen is Feyenoord bijna een religie'', weet Kuyt. ,,Ze hebben er zo lang op moeten wachten. Je voelde de spanning tijdens de wedstrijd, maar het is zo mooi om mee te maken.''

De 36-jarige aanvoerder had er met zijn eerste doelpunt in de eerste minuut een groot aandeel in dat het niet meer mis ging zondagmiddag in De Kuip. ,,We hebben er van gedroomd om goed van start te gaan. Als je dan op zo'n manier begint, maakt het de wedstrijd een stukje gemakkelijker.''