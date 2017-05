Kuyt en Feyenoord schrijven historie

En daar wenste de trainer zelf ook in mee te doen. De uitbal in de allereerste minuut duwde Van Bronckhorst zo razendsnel in de handen van verdediger Bart Nieuwkoop dat Heracles de defensieve organisatie nog lang niet op orde had. Al had dat nog geen enkel probleem geweest als Mike Te Wierik gewoon op de been was gebleven. De lang verdediger schrok echter van de jagende Kuyt en gleed weg. Kuyt schoot vervolgens binnen 38 seconden na het eerste fluitsignaal van Higler de openingstreffer op het scorebord.



Toen de aanvoerder na een kwartier ook op fraaie wijze een voorzet van Eljero Elia binnen wist te koppen, was het duidelijk. De 2-0 was voldoende, de aanhang van Feyenoord kon genieten, rustig achterover leunend in een zonnige Kuip. De buit was binnen na achttien jaar wachten op die zo felbegeerde hoofdprijs.