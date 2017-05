Korte nachtrust voor Peter Bosz: 'Hadden er nog zes kunnen maken'

Ajax-trainer Peter Bosz van Ajax heeft vannacht niet veel kunnen slapen. De veelgeprezen coach genoot in huiselijke kring langdurig na van de indrukwekkende 4-1 zege op Olympique Lyon in de halve finales van de Europa League.

Bosz liet in het programma 'Evers Staat Op' op Radio 538 weten dat hij thuis een lekker flesje wijn had opengetrokken. Ook had hij de hele wedstrijd nog eens teruggekeken. Zijn eindconclusie na de tweede bezichtiging: ,,We hadden er nog vijf of zes bij kunnen schieten.''

Bosz, die naar eigen zeggen pas rond 04.30 uur het bed indook, roemde nog maar eens de Amsterdamse fans. ,,De laatste maanden is er tussen de ploeg en het publiek in het stadion een bepaalde wisselwerking. Want het klinkt nu allemaal heel mooi, maar die eerste twintig minuten waren gewoon niet goed en dan heb je het publiek echt nodig.''

Bosz droomt nog niet over een finaleplaats in de Europa League. Hij wil met Ajax eerst de return volgende week in Lyon goed doorkomen. ,,We zijn er nog lang niet'', waarschuwde hij zijn ploeg alvast. Zondag speelt Ajax eerst thuis tegen Go Ahead Eagles.

