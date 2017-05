Kluivert en Klaassen opgetogen na bewogen middag

Je focust je natuurlijk op je eigen wedstrijd, maar je krijgt het wel mee wanneer het publiek zo tekeergaat. Het is jammer dat we er niet meer hebben gemaakt'', doelde Kluivert op het verschil in doelsaldo met de Rotterdammers. ,,Maar we doen gewoon ons eigen ding. We hebben het niet in eigen hand en de druk ligt nu bij Feyenoord.''



De buitenspeler geniet van de spanning die er in de beslissende fase van het seizoen nog goed in zit. ,,Het kan nog alle kanten op. Dat vind ik fijn, dan blijft de spanning goed in het team zitten.''



Bij de aanvoerder van de Amsterdammers is het geloof in de landstitel weer een klein beetje terug. ,,Wat hier gebeurde had ik wel verwacht, maar wat bij Excelsior gebeurde absoluut niet. Iedereen ging ervan uit dat we geen kans meer hadden. Twee weken geleden had ik nog weinig hoop, dat is nu wel iets meer. Je gelooft op voorhand niet dat Feyenoord met 3-0 verliest van Excelsior. Dit is onze laatste kans'', aldus Klaassen.



Ajax kan volgende week de finale van de Europa League halen, en nu dus ook nog de landstitel veroveren als het allemaal meezit. ,,We gaan volgend weekend gewoon winnen, en dan zien we wel wat Feyenoord doet. Je weet niet wat er deze week allemaal bij hen gaat gebeuren. Wij hebben donderdag ook nog, het kan een hele mooie week worden.''