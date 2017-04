Klaassen: Dit is klote, de titelstrijd is beslist

Een balende Davy Klaassen uitte na afloop van het verlies (1-0) in Eindhoven tegenover Fox Sports zijn boosheid. ,,Dit is gewoon klote'', aldus de captain van Ajax.

De Amsterdammers hebben na de nederlaag, met nog twee duels te spelen, een achterstand van vier punten op koploper Feyenoord. ,,Het lijkt me dat de titelstrijd nu beslist is'', zegt Klaassen. ,,We hebben nog een kans, maar die is wel heel erg klein. We hebben het in het begin van het seizoen laten liggen, want de laatste tijd zijn we goed in vorm.''

,,Natuurlijk waren moe natuurlijk na donderdag'', refereert Klaassen aan de uitputtingsslag in Gelsenkirchen, waar Ajax zich plaatste voor de halve finale van de Europa League. ,,Maar we kregen de eerste helft de druk er gewoon niet op en speelden slecht. Ik ben wel trots op het feit dat we ons na rust herpakten en karakter hebben getoond.''