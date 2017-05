Klaassen buigt het hoofd: Feyenoord heeft de titel verdiend

Ajax deed op bezoek bij Willem II vanmiddag wat het moest doen, door met 1-3 te winnen. Maar koploper Feyenoord won 'gewoon' met dezelfde cijfers van Heracles Almelo en maakte de Amsterdamse aartsrivaal daarmee kansloos voor de titel. ,,Je hoopt natuurlijk nog, maar eigenlijk gingen we er wel van uit dat Feyenoord zou gaan winnen'', sprak Klaassen na afloop tegenover FOX Sports.

,,Wij hebben gedaan wat we konden, maar hebben het natuurlijk in de voorgaande maanden zelf al verpest. Na twintig minuten zag ik op het scorebord dat het 2-0 stond, en ik hoorde de Willem II-supporters allemaal blij doen, dus toen wist ik genoeg. Dat het na 40 seconden al 1-0 stond voor Feyenoord? Nee, dat had ik niet door.''

Ajax kon tijdens het duel met Willem II niets anders dan het hoofd buigen. ,,Toen het 0-3 stond tikten we de bal een beetje rond. Willem II kon ook niks , dus toen was het vooral oppassen dat we niet geblesseerd zouden raken. Dat was de opdracht. Vandaag de titel pakken was een bonus geweest. Helaas, maar over anderhalve week gaan we ervoor.''