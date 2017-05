Kees van Wonderen: Feyenoord gaat nerveuze middag tegemoet

Door Sjors Tanis



U bent op dit moment trainer van Oranje -17. Ziet u daar nog Feyenoord-talenten die in de toekomst het succes van het huidige team kunnen herhalen?

,,Zeker, Feyenoord heeft traditioneel goede jeugdspelers. Dylan Vente, Tyrell Malacia en Jordy Wehrmann zijn een aantal namen die in de toekomst ver kunnen komen.''



U heeft zelf acht jaar bij Feyenoord gespeeld. Heeft u de ambitie om ooit daar terug te keren?

,,Ik heb daar natuurlijk heel veel meegemaakt en ik ken de club goed. Feyenoord blijft belangrijk voor me. Aan de andere kant is het ook leerzaam om bij een club of organisatie aan de slag te gaan die je niet kent. Eigenlijk zoals ik nu doe bij de KNVB.''