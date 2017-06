Keepster Van Veenendaal verlaat trainingskamp met liesklachten

Robben mist training vanwege maagklachten, interland niet in gevaar

12:21 Arjen Robben ontbreekt vandaag op de training van het Nederlands elftal. De aanvoerder heeft maagklachten en is ziek in het spelershotel achtergebleven. Volgens een woordvoerder van Oranje is de kans groot dat de aanvaller vrijdag gewoon tegen Luxemburg in actie kan komen.