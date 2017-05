Karsdorp ontbreekt bij Feyenoord, Ajax flink gewijzigd

Dirk Kuyt maakt jubileumtreffer in kam­pi­oens­wed­strijd Feyenoord

15:08 Dirk Kuijt heeft uitgerekend in de kampioenswedstrijd van Feyenoord een mooie mijlpaal bereikt. De 36-jarige aanvoerder van de Rotterdammers tekende in de thuiswedstrijd tegen Heracles al binnen 40 seconden voor de openingstreffer en dat betekende zijn honderdste doelpunt voor Feyenoord in de eredivisie.