Jorgensen terug is bonus voor Feyenoord

In de Kuip heerste opluchting. De 8-0 tegen Go Ahead Eagles, daags na het mislukte avontuur in de Arena tegen Ajax, was een ijzersterk antwoord. Na de wekelijkse persbabbel presenteerde Feyenoord meteen de nieuwe hoofdsponsor Qurrent, dat voor vier jaar tekent bij de koploper. Bij een van de vragen aan de directie van de energieleverancier schoot Van Bronckhorst in de lach. De vraagstelling was wat Qurrent financieel in het laatje brengt van Feyenoord zodat de club ook in de komende jaren kampioen kan worden. Van Bronckhorst fronste zijn wenkbrauwen bij het woordje ‘ook’, want de buit is natuurlijk helemaal nog niet binnen voor de Rotterdammers.



,,Ja, we hebben het de laatste jaren moeilijk gehad in Zwolle. Maar ik ben niet zo van de statistieken. Als je kijkt naar vorig seizoen en hoe de situatie een jaar later is, dan had ik dat ook niet kunnen voorspellen. Nee, we kijken niet naar de concurrenten. Het is altijd goed dat een concurrent als PSV punten verspeeld. En dat er dan in principe nog maar één concurrent over is. Maar wij zijn pas blij als er geen concurrenten meer over zijn.’’



Van Bronckhorst kan ook weer beschikken over Terence Kongolo en uiteraard keert Tonny Vilhena weer terug van een schorsing. Rick Karsdorp ontbreekt nog. Met Bart Nieuwkoop opnieuw in plaats van Karsdorp, zet Feyenoord zondag de jacht op de landstitel voort in Zwolle. De rechtsback is na de winterstop opeens nadrukkelijk in beeld en dat merkt hij in het dagelijks leven. ,,Ik woon in Bergen op Zoom en de mensen daar wisten wel dat ik bij Feyenoord speelde’’, zegt Nieuwkoop. ,,Maar nu ik meer speel en de resultaten van Feyenoord zo opvallen, voel je de interesse toenemen.’’