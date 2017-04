Jordi Cruijff: We zijn ongelooflijk blij met dit besluit

Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van Stadion Amsterdam en Ajax. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe eigendomsverhouding en de manier waarop het bedrijf geleid wordt. De familie: ,,We hebben de hele tijd in de afwachtende stoel gezeten en ons verder niet met de onderhandelingen bemoeid."