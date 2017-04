Jong Feyenoord toch in voetbalpiramide

Van Bronckhorst ziet niets in mentale hulp bij Feyenoord

14:59 Giovanni van Bronckhorst heeft geen enkele behoefte aan mentale hulp voor zijn selectie. Dat de druk op de schouders van Feyenoord met de week toeneemt, is volgens de trainer van de koploper een feit. ,,Maar iemand van buitenaf invliegen? Nee, daar zie ik niets in. We zijn al vanaf de eerste dag van het seizoen bezig, ook op mentaal vlak. Dan werkt het niet zo dat je in de laatste weken opeens iets anders gaat doen.’’