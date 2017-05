Jong Ajax eindigt als tweede na 2-1 zege op Cambuur

In de laatste wedstrijd van het seizoen streden Jong Ajax en de Leeuwarders om de tweede plaats: voor aanvang van de wedstrijd stond Jong Ajax met 73 punten twee punten voor op FC Cambuur.



Na een fraaie openingsfase, waarin alleen de uitploeg kansen kreeg, was het Carel Eiting die uit het niets de 1-0 maakte. Na een sterke combinatie door het midden via Mateo Cassierra en Pelle Clement schoot de middenvelder de bal loeihard in de rechter bovenhoek.



Uit de counter maakte Cassierra voor de rust de 2-0. Vlak voor rust maakte Eiting bijna zijn tweede goal van de avond, maar het mocht niet zo zijn: de bal ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal.



Na rust verdween de schoonheid uit het spel, en daarmee de vaart. Het werd nog even spannend toen Cambuur in de slotfase een penalty mee kreeg, na een overtreding van Léon Bergsma. Erik Bakker schoot de bal moeiteloos vanaf de penalty stip achterin het net. Maar dat wist Jong Ajax niet van de overwinning te weerhouden: het bleef 2-1.