Jones nog twee jaar bij Feyenoord

Jones verruilde in juli 2016 de Goffert van NEC voor de Kuip, nadat Kenneth Vermeer tijdens een training zijn achillespees had afgescheurd. De viervoudig Australisch international maakte een dusdanig goede indruk op trainer Giovanni van Bronckhorst, dat hij ook toen Vermeer weer fit was nog onder de lat mocht blijven staan.



Technisch directeur Martin van Geel reageerde tevreden op de contractverlenging van de keeper: ,,We zijn heel blij dat we Brad voor Feyenoord hebben kunnen behouden. Hij heeft een ijzersterk seizoen met veel clean sheets achter de rug en heeft daarmee een belangrijk aandeel gehad in het kampioenschap. Brad is een fantastische prof met een geweldige mentaliteit, die hij bovendien overbrengt op de andere jongens in de groep.''



,,Door zijn aanblijven is er komend seizoen sprake van grote concurrentie onder de lat, maar dat hoort bij een club als Feyenoord'', vervolgt Van Geel. ,,Bovendien gaan we de Champions League in, waardoor we over een kwalitatief zo sterk mogelijke en brede selectie willen beschikken.''