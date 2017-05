Johan Cruijff Schaal voortaan in stadion van landskampioen

De KNVB wil de kampioen van de eredivisie het thuisvoordeel geven. De verwachting is dat de belangstelling voor de Nederlandse supercup hierdoor toeneemt, zegt de KNVB in hun verklaring . De bekerwinnaar –in de volgende editie Vitesse- is de bezoekende ploeg. De kans is groot dat Feyenoord, dat zondag bij Excelsior kampioen kan worden, de organisatie voor de eerstvolgende editie op zich mag gaan nemen.

Traditie

,,We zijn de afgelopen twintig jaar erin geslaagd van de Johan Cruijff Schaal een traditie te maken”, geeft Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB aan. ,,De officiële aftrap van een nieuw voetbalseizoen, vernoemd naar onze beste voetballer ooit, is een begrip in Nederland. Tegelijkertijd hebben we ons oor te luister gelegd bij supporters en clubs en de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe opzet. We houden de traditie dan ook in stand, maar we nemen nu het initiatief om de wedstrijd meer te laten leven onder de clubs en supporters, zodat de supercup qua entourage in de buurt komt van de KNVB-bekerfinale.”