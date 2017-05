Interim-coach De Groot pept spelers NEC op

Feit is echter dat hij als interim-coach van de Nijmegenaren zijn eerste wedstrijd won na zeven nederlagen van de club op rij. Die slechte serie kostte hoofdtrainer Peter Hyballa eind vorige maand zijn baan. In zijn vierde periode als interim-coach van NEC moet De Groot de Nijmeegse club in de eredivisie zien te houden, in samenwerking met oud-speler Patrick Pothuizen.

,,Wij doen ons werk, wij doen ons best, meer kunnen wij niet doen'', liet De Groot bij de NOS weten. ,,We troffen twee weken een spelersgroep aan met weinig vertrouwen. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je twaalf keer hebt verloren in de laatste dertien duels. Met veel spelvormen op de training hebben we geprobeerd het plezier en het vertrouwen een beetje terug te krijgen. Het lijkt erop dat het gelukt is. Het is echter een tegenvaller dat onze concurrenten Sparta en Roda JC nu ook hebben gewonnen. Volgend weekeinde zullen we het bij sc Heerenveen dus op eigen kracht moeten doen.''