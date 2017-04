Hyballa: Ik zag veel spelers huilen. Dat doet pijn

Hyballa begrijpt echter ook dat de leiding van NEC hem kan ontslaan. ,,Er zijn coaches vertrokken na zes of zeven nederlagen. Onder mij hebben we nu twaalf keer in dertien duels verloren'', besefte hij. ,,Ik vond de wedstrijd van vandaag echt een duel voor 0-0. Maar we laten Mike van Duinen te makkelijk koppen en brachten zelf te weinig aan de bal.''

Hyballa denkt dat NEC de nacompetitie niet meer kan ontlopen. ,,Maar we spelen nog wel twee wedstrijden en daarna kunnen we ons nog redden in de nacompetitie. Er is dus nog niets verloren'', aldus de trainer die merkt dat een deel van de achterban het geduld met zijn ploeg heeft verloren.