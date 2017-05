Handhaaft Roda zich op het hoogste niveau?

Roda verbiedt tien fans toegang tot kraker tegen MVV

27 mei Tien aanhangers van Roda JC zijn morgen in de tweede finalewedstrijd van de play-offs tegen MVV niet welkom in het Parkstad Limburg Stadion. Ook mogen zij zich niet in de buurt van het stadion ophouden. De supporters van de Kerkraadse club werden afgelopen donderdag in Maastricht vóór de wedstrijd aangehouden door de politie. Zij hadden rookbommen en bivakmutsen bij zich.