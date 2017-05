Gio: Negatief scenario? Ik ben een positief ingesteld mens

Dus ging het in de Kuip over 'de dood en de gladiolen', 'alles of niets', 'do or die' of 'volksfeest of eeuwig trauma'. Speelt het laatste eigenlijk door het hoofd van de spelers en de trainer, zo kort voor de confrontatie met Heracles in de eigen Kuip? ,,Als we denken dat we het misschien nog verspelen, kunnen we net zo goed niet spelen'', zegt Karim El Ahmadi.



Trainer Giovanni van Bronckhorst staat er al net zo in. ,,Een negatief scenario? Jullie weten nu toch wel dat ik een positief ingesteld mens ben?''



Dus gaat hij uit van een overwinning voor Feyenoord in de eigen Kuip tegen de nummer 9 van Nederland, een scenario waar je nauwelijks geld aan kunt verdienen bij de gokkantoren. Maar wat is normaal, een week na een 3-0 nederlaag tegen Excelsior. In een week waarin de spelers van Feyenoord letterlijk elke minuut van de dag worden geconfronteerd met de hunkering van het Legioen.