Gemeente oordeelt hard over verlieslijdend ADO

Tot groot ongenoegen van de gemeente Den Haag staat ADO er financieel gezien nog slechter voor dan eerder werd aangenomen. De club verwacht dat het verlies over dit seizoen oploopt naar 3,5 miljoen euro, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Dat is ruim drie miljoen euro meer dan is begroot.

Door Wietse Dijkstra

,,Helaas moet geconcludeerd worden dat er grote mate van gemeentelijke aandacht vereist is. De financiële situatie bij ADO is zeer zorgelijk’’, zo schrijft het college van b en w vandaag in een brief aan de Haagse gemeenteraad die er niet om liegt.

ADO kan het forse verlies nog opvangen met haar eigen vermogen, dat door de kapitaalstorting van grootaandeelhouder UVS (2,5 miljoen euro) is gestegen naar zo’n vier miljoen euro. Maar dat stelt de gemeente allerminst gerust. ,,Van een kostendekkende exploitatie is echter geen sprake meer. (…) ADO is afhankelijk geworden van kapitaalinjecties. De verwachting is dat dit ook voor het seizoen 2017-2018 gaat gelden.’’

Het verlies van ADO is te wijten aan tegenvallende inkomsten en hogere kosten. Zo verdiende de club minder dan verwacht aan sponsors (- 1,2 mln.), horeca (- 0,4 mln,) en toeschouwers (- 0,1 mln.), terwijl de salariskosten (+ 1,1 mln.) en afschrijvingskosten (+ 0,3 mln.) stegen. Daarnaast kostten de rechtszaken tegen UVS en de door de Ondernemingskamer aangestelde tijdelijke voorzitter van de rvc (Ben Knüppe) en de beheerder van de aandelen (Job van der Have) flink wat geld (+0,7 mln.).