Geen Tete maakt ruim baan voor Veltman

De speler van Crystal Palace kreeg op het veld een bemoedigende en vaderlijke arm om zijn schouder van Dick Advocaat. De bondscoach is volgens eigen zeggen niet bezig met de verre toekomst van Oranje, maar dat blijkt in de praktijk toch anders. Nathan Aké liet hij debuteren tegen Luxemburg met als extra voordeel dat de verdediger niet meer kon worden opgeroepen door Ivoorkust, een land waar hij ook voor had mogen uitkomen.



Bij Fosu Mensah trekt Ghana al geruime tijd. De rechtsback is duidelijk trots op zijn uitverkiezing en speeltijd tegen Frankrijk of zondag tegen de Bulgaren zet de Ghanese interesse definitief buitenspel. Het is een bijzaak in de aanloop naar de belangrijke interland tegen de Fransen. Advocaat stapte met een glimlach het veld af. ,,Zijn jullie er uit?’’, vroeg hij de journalisten op de tribune. ,,Ja? Dat lijkt me sterk, daar zou ik bijna een fles wijn op zetten, hoor.’’