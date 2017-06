Geen geheimzinnigheid bij start Dick Advocaat

Wijnaldum

En Georginio Wijnaldum is de speler op het middenveld naast Strootman. ,,Wijnaldum heeft was last van pijn in de liesstreek, dat hielden we scherp in de gaten'', zegt Advocaat. ,,Daarom is hij ook eerder gestopt tijdens de training. Maar het is niet verontrustend, hij kan gewoon spelen. En Strootman speelt zeker. Ik heb het met hem gehad over de moeizame eerdere duels in de kwalificatiereeks. Dat hij er echt nadrukkelijk aanwezig moet zijn. Toen ik trainer was van PSV vroegen journalisten vaak: waar kan Strootman terechtkomen? Dat zei ik 'overal'. Nu moet hij het laten zien bij Oranje.’’