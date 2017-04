Fraser: Na Feyenoord zal men zeggen dat AZ nu favoriet is

Door Nik Kok

,,Terwijl wij misschien nog wel favoriet waren na de competitiewedstrijd tegen Heerenveen,” zo zei hij vrijdagmiddag op de gezamenlijke persconferentie bij de KNVB in Zeist. Vitesse verloor na die wedstrijd van zowel Excelsior als Feyenoord.

Na de laatste nederlaag kreeg Vitesse kritiek dat het niet alles had gegeven met het oog op de bekerfinale. ,,Mensen doen daar heel interessant over, maar wij speelden niet om een andere club kampioen te maken. Iedereen mag daar zo zijn ideeën over hebben, de tegenstander bleek beter.” Overigens denkt Fraser dat AZ en Vitesse heel erg aan elkaar gewaagd zijn: ,,We doen niets voor elkaar onder.”

Voor AZ-trainer John van den Brom is de eindstrijd bijzonder. Hij speelde jarenlang voor Vitesse en wil liever niet meer worden herinnert aan de vorige finale van Vitesse. Toen miste hij in de finale tegen PSV een strafschop. ,,Dit is een mooi moment om die vervelende herinnering uit te wissen.”

Opstelling

Van den Brom is met AZ al tijden bezig met de bekerfinale. ,,Op een gegeven moment konden we er niet meer omheen. Ik heb toen ook, en ik denk dat het uniek is, de opstelling voor de bekerfinale al bekendgemaakt. Dat heeft goed uitgepakt want daarna hebben we alles gewonnen. Met redelijk tot goed voetbal. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”