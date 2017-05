Fischer na dit seizoen weg bij Go Ahead

,,Wij hebben tot het laatste moment gestreden voor handhaving, maar het helaas niet gehaald'', aldus de 28-jarige Fischer. ,,Ik voel mij hier medeverantwoordelijk voor. Los van het feit dat ik zelf kan beslissen om wel of niet te blijven heb ik de laatste week goed met Go Ahead Eagles overlegd. Go Ahead Eagles heeft veel voor mij gedaan en daar ben ik ze dankbaar voor. Ik heb er desondanks voor gekozen om gebruik te maken van deze optie.''



Fischer verhuisde vorig jaar zomer van Excelsior naar Go Ahead. Hij speelde eerder bij NAC, FC Emmen, SC Cambuur en AGOVV.