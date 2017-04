Feyenoorders hebben amper oog voor Ajax

Het was een mooi contrast met de stress, intensiteit én euforie in de Kuip van kort daarvoor. Van Bronckhorst is toch al wekenlang de rust zelve, óók na de zwaarbevochten 2-0 zege op FC Utrecht. ,,Ik ben hartstikke trots op mijn team,’’ aldus de trainer na afloop. ,,De manier waarop vooral. De wilskracht, de strijd. We hadden de punten nodig, maar het was heel overtuigend.’’