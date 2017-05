Feyenoord - Vitesse in de Kuip om JC-schaal

De Rotterdamse club mag als landskampioen het traditionele openingsduel van het nieuwe seizoen huisvesten in eigen stadion. Voorheen werd de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal altijd in Amsterdam gespeeld, maar de KNVB kiest nu voortaan voor het stadion van de kampioen.



Vitesse veroverde eind vorige maand in De Kuip de KNVB-beker, de eerste hoofdprijs in het 125-jarig bestaan van de Arnhemse club. De Johan Cruijff Schaal ging dit seizoen naar PSV, dat als landskampioen in de ArenA te sterk was voor bekerwinnaar Feyenoord (1-0).