Feyenoord pakt door: ook Karsdorp blijft

NEC breekt met Hoekman na gewraakt interview

22:03 Danny Hoekman is niet langer in dienst als technisch adviseur van NEC, zo laat de Nijmeegse club op zijn website weten. De clubleiding was niet blij met een interview dat Hoekman aan het Voetbal International had gegeven, waarin hij zich onder meer negatief uitliet over de huidige trainer Peter Hyballa.